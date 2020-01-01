محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه بفيديو كليب ”رايحين نسهر“

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لحملة هجوم واسعة فور طرحه لكليبه الجديد ”رايحين نسهر“، بسبب مشاهد الرقص التي سيطرت على الأغنية.

وظهر رمضان في الفيديو كليب الذي طرحه عبر إنستغرام وهو عاري الصدر كالعادة ومحاطا بعدد كبير من الموديلز ويقوم بوصلات رقص طوال كوبليهات الأغنية.

ولاقى الفيديو انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا مشاهد رقصه التي جاءت بأشكال مثيرة ولا تتماشى مع التقاليد العربية، حسب المعلقين.

وعلق أحد المتابعين قائلا: ”إنت إزاي راجل وبترقص كده، أنت مش مُحرج؟“، وتساءل آخر: ”ليه كل كليبات متعري إيه السبب؟“، وتابع ثالث: ”الكليب يجنن والأغنية حماسية بس فيه شوية إغراء بزيادة“.

وأغنية ”رايحين نسهر“، من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

على الجانب الآخر، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 10 يناير الجاري، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد.

ويستأنف محمد رمضان خلال الفترة القادمة، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل ”البرنس“، ويشاركه البطولة نور، روجينا، ومن إخراج محمد سامي.