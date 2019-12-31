ارتفاع مؤشر البورصة السعودية

ارتفع مؤشر البورصة السعودية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بأسهم الشركات المالية، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على بورصات الخليج الرئيسية الأخرى، مع غياب الكثير من المستثمرين بمناسبة عطلة نهاية العام.

وأضاف المؤشر الرئيسي للمملكة 0.3% بفضل صعود سهم مصرف الراجحي بنفس النسبة، وارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 1.2%.

ويوم الاثنين، رفع الأخير التوزيعات النقدية عن النصف الثاني من العام إلي ريال واحد (0.3199 دولار) للسهم.

وزاد سهم ”أرامكو“ السعودية المملوكة للدولة 0.1%.

وهبط سهم زين السعودية 1.2% لتتوقف المكاسب التي حققها على مدار الجلسات الثلاث السابقة بعد يوم من إنهاء اتفاق بيع وإعادة تأجير أبراج لآي.إتش.إس.

وفتحت بورصة دبي مرتفعة 0.2%، وزاد سهم أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 0.4%، وارتفع سهم شركة ”أرامكس“ للخدمات اللوجيستية 1.4%.

وخسر مؤشر بورصة قطر 0.3%، ونزل سهم بنك قطر الوطني 1%، كما تراجع سهم البنك التجاري 1.5%.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.1% متضررا من هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4%، بينما هوى سهم بنك الاستثمار 9%.