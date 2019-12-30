شيرين عبدالوهاب تعتذر عن تصريحاتها المثيرة في السعودية (فيديو)

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تصريحاتها خلال إحدى حفلات ”موسم الرياض“ في السعودية، والتي أثارت موجة انتقادات نسائية واسعة.

وتعرضت شيرين لموجة انتقادات بعد وصفها لمنتقديها خلال حفلتها في نهاية نوفمبر الماضي بأنهن ”عوانس“، حين قالت إن من ينتقد الرجال ”شوية عوانس“.

لكنها عادت لتعتذر في تصريحات تلفزيونية عن هذه التصريحات وإثارتها الجدل بشكل متكرر، وقالت: ”أنا لم أخطئ حينما طالبت السيدات بالعناية بالرجال، لكن لفظ عوانس تسبب في جرح شريحة كبيرة لم يكن لها سبب، وأنا لست كبيرة على الاعتذار، لذلك أقول أنا آسفة“.

وعن ملاحظة زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، كشفت شيرين عن تناولها دواء يعمل على تخزين المياه في الجسم، وهو ما تسبب في زيادة وزنها، قائلة ”طبعا أنا عملت عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة، وحاليا برجع كل حاجة زي ما كانت“.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين الجدل بسبب تصريحاتها على المسرح، إذ منعت من الغناء أكثر من مرة من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبرها البعض إهانة لمصر، حينما وصفت مياه النيل بأنها ”مليانة بلهارسيا“، كذلك تسببت شيرين في أزمة لنفسها بعد تصريحات لها في حفلة أخرى بعد أن قالت ”أنا خسارة في مصر“.