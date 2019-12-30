رغم العقوبات.. ارتفاع ثروة أغنياء روسيا بنحو 52.9 مليار دولار

قفزت ثروة أغنياء روسيا بمقدار 52.9 مليار دولار، العام الجاري، على الرغم من العقوبات الغربية عليها والتهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات.

وحقق أغنى 28 شخصا في روسيا تلك المكاسب بعد التحسن الكبير في أسعار الأسهم والسندات وخاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكي إثر قرار البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة لحفز النمو وهي خطوة اتخذتها البنوك المركزية في عدد من الدول الأخرى.

وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، يوم الاثنين، أن ”مكاسب هؤلاء كانت الأعلى منذ 4 سنوات وأنها جاءت بعد أن تراجعت ثرواتهم المجمعة العام الماضي“، لافتة إلى أنه ”على الرغم من العقوبات فإن أداء أسواق الأسهم الروسية كان الأفضل في العالم نسبة للعائد على استثمارات الدولار“.

وأشارت إلى أن ”قطب قطاع المعادن فلاديمير بوتانين أغنى رجل في روسيا حقق أكبر زيادة وهي 8.5 مليار دولار، فيما ارتفعت ثروة الملياردير فاجيت اليكبيروف، رئيس شركة لوك أويل، أكبر شركة نفط روسية خاصة بنحو 6.2 مليار دولار لتصل إلى 22.3 مليار دولار.