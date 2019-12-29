إسرائيل تعثر على عملات ذهبية تعود للعصر العباسي في أسدود (صور)

عثرت هيئة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأحد، على عملات ذهبية تعود للعصر العباسي، أثناء أعمال حفريات في منطقة ”يفنية“ بمدينة أسدود، وسط غرب فلسطين المحتلة.
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن علماء يتبعون لهيئة الآثار الإسرائيلية، وجدوا خلال عمليات حفر تمهيدًا لإقامة منطقة سكنية، إبريقًا فخاريًا، وداخله 9 عملات ذهبية، حيث تعود تلك العملات للعصر الإسلامي القديم (القرن التاسع الميلادي)“.
ونقل موقع ”واللا“ العبري، عن الخبير في العملات الدكتور روبرت كول، أن“العملات مؤرخة ببداية العهد العباسي في القرن التاسع الميلادي“.
وأضاف كول:“من بين العملات دينار ذهبي يعود لعهد الخليفة هارون الرشيد (786- 809)“، ودينار ذهبي يعود لسلالة الأغالبة (800- 909) الذين حكموا شمال أفريقيا في العهد العباسي“.
وتعترض السلطة الفلسطينية على الحفريات الإسرائيلية المتواصلة في مدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية ومناطق فلسطين التاريخية، متهمة إسرائيل بسرقة الآثار التي تؤكد الهوية الفلسطينية الإسلامية.