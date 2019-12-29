إسرائيل تعثر على عملات ذهبية تعود للعصر العباسي في أسدود (صور)

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عثرت هيئة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأحد، على عملات ذهبية تعود للعصر العباسي، أثناء أعمال حفريات في منطقة ”يفنية“ بمدينة أسدود، وسط غرب فلسطين المحتلة. وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن علماء يتبعون لهيئة الآثار الإسرائيلية، وجدوا خلال عمليات حفر تمهيدًا لإقامة منطقة سكنية، إبريقًا فخاريًا، وداخله 9 عملات ذهبية، حيث تعود تلك العملات للعصر الإسلامي…