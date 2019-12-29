الأسواق السعودية تفتح أبوابها 24 ساعة مع دخول العام 2020

أنهت شركات وملاك محلات تجارية في السعودية، إجراءات قانونية تتيح لهم العمل واستقبال الزبائن على مدار الساعة، وتستعد لفتح أبوابها 24 ساعة في اليوم مع سريان العمل بالتشريع الجديد مطلع العام الميلادي الجديد.

ويترقب السعوديون والوافدون الأجانب المقيمون في البلاد، وعدد ليس بالقليل من السياح الأجانب حديثي العهد بزيارة المملكة، سريان القرار الجديد الذي سيغير من رتابة الحياة في ليالي المدن الكبرى على حد وصف بعض المدونين في نقاشات حول قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة.

وبدءا من يوم الأربعاء المقبل، سيتاح لسكان المدن الكبرى، كالرياض وجدة والدمام، زيارة كثير من الوجهات التجارية في أي وقت بعد أن ظلت المملكة لسنوات طويلة تفرض على المحلات والأسواق، إقفال أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي تشريعا جديدا يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، بمقابل مالي، مع استثناء بعض الأنشطة التجارية من هذا المقابل، لكن تطبيق القرار يسري مع بداية العام 2020.

وتقول تقارير اقتصادية متخصصة إن الهدف من القرار الجديد هو تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، إذ يتوقع أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعا من التراجع، بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

ووفقا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في هذه المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.

ومن غير الواضح إلى الآن عدد المحلات والأسواق التي ستطبق القرار الجديد، لكن الحياة في المدن الرئيسية في المملكة باتت صاخبة حتى في ساعات الليل بعد أن سنت المملكة تشريعات جديدة أخرى سمحت فيها بافتتاح دور سينما ومسارح وتنظيم عروض فنية وثقافية وترفيهية على مدار العام.