دبي تعتمد موازنة 3 أعوام بإجمالي نفقات 196مليار درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، اليوم الأحد، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ عبر حسابها في ”تويتر“ اليوم أن ”موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم“.

وأوضحت الوكالة أن تلك الخطوة تأتي ”لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة (إكسبو 2020 دبي) لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها“.

موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ #دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها#وام pic.twitter.com/VX48QzgkkX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2019

وسيعود استثمار الإمارات في إكسبو 2020 دبي بعائد اقتصادي يصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد ويدعم فرص عمل يصل مجموعها إلى 905.200 سنة عمل وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة ”إرنست آند يونغ“.

وتعرف سنة العمل بأنها الفرصة الوظيفية بدوام كامل لشخص واحد لعام واحد وتستخدم لوصف أثر المشاريع على الفرص الوظيفية.

خلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون أضخم حدث ينظم في العالم العربي، يتوقع أن يسهم بما يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.