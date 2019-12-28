الصين تعرض على تايوان حافزا اقتصاديا جديدا قبل الانتخابات

عدل البرلمان الصيني اليوم السبت قانونا لتبسيط إجراءات الاستثمار بالنسبة للشركات التايوانية، في محاولة أخرى من بكين لإثبات حسن نواياها تجاه الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها، قبل انتخابات تجري هناك في 11 يناير كانون الثاني.

وتعد الصين الوجهة المفضلة للاستثمارات التايوانية مع استثمار الشركات التايوانية أكثر من 100 مليار دولار هناك منذ بدء الصين إصلاحات اقتصادية تاريخية في أواخر السبعينيات وذلك بمساعدة الثقافة المشتركة وانخفاض التكاليف.

ولوحت الصين بما تعتبره أغصان زيتون لتايوان خلال فترة الاستعداد للانتخابات، ومن بين ذلك فتح مزيد من القطاعات أمام المستثمرين التايوانيين واضعة نصب عينيها هدفا نهائيا هو جذب الجزيرة لقبول سيطرة بكين.

وحذرت حكومة تايوان من الوقوع في فخ إغراءات الصين ودعت بدلا من ذلك الصين إلى منح شعبها الديمقراطية وحرية التعبير. ولم تتخل الصين مطلقا عن استخدام القوة لإعادة تايوان لسيطرتها.

ويستبعد القانون المعدل عدة طبقات من البيروقراطية لتبسيط إجراءات الاستثمار من تايوان بهدف تشجيع مزيد من الاستثمارات. وقال جيانغ تشن هو، المسؤول بوزارة التجارة الصينية، للصحفيين إن الحكومة المركزية ”أولت اهتماما كبيرا“ لحماية وتشجيع الاستثمارات التايوانية ولقيت دعما من أعلى المستويات بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ. وتقول تايوان إن الصين تكثف جهودها للتأثير على الناخبين وإنها تعتزم سن قانون لمكافحة التسلل قد يتم إقراره هذا الأسبوع للتصدي لجهود الصين لاكتساب نفوذ.

وتشهد الانتخابات التي تجري الشهر المقبل مواجهة بين الرئيسة تساي إنج وين زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال، وهان كو يو عضو حزب كومينتانج المعارض الرئيسي والذي يؤيد إقامة علاقات وثيقة مع الصين.