وفاة المغني الألماني الشهير بيتر شراير

المصدر: ا ف ب

توفي مغني الأوبرا الألماني الشهير، بيتر شراير، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أعلنت عائلته الخميس.

ويعتبر شراير أحد أفضل مغني التينور في القرن العشرين، وأحد النجوم العالميين القلائل من ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، وتوفي في مدينته درسدن (شرق).

وتوقف عن غناء الأوبرا في العام 2000 عندما كان يبلغ 65 عاما، معتبرا أنه أصبح في سن لا تتناسب مع دور الحبيب الشاب على خشبة المسرح، لكنه واصل إدارة أمسيات موسيقية لسنوات إلى أن ازدادت مشكلاته الصحية خصوصا الناتجة عن مرض السكري.

وقدم عروضا في بعض أبرز دور الأوبرا في العالم خصوصا في برلين وفيينا وسالزبورغ ونيويورك وميلانو.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، كان شراير يقول دائما ”يوم بلا موسيقى هو يوم ضائع“.

ولد بيتر شراير في 29 تموز/يوليو 1935 في بلدة غاورنيتز الصغيرة قرب درسدن. في سن الثامنة، انضم إلى جوقة ”كروتزكوار“ الشهيرة في درسدن.

وظهر لأول مرة في الأوبرا عام 1959 في دار الأوبرا في درسدن وأدى دور السجين الأول في ”فيديليو“ لبيتهوفن.

ومنذ العام 1972، بدأ العمل أيضا كقائد أوركسترا وقدم العرض الاخير له خلال حفلة عامة في العام 2005 في براغ.