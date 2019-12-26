مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار دولار لسد عجزها المالي

اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 18.75 مليار جنيه، (1.1 مليار دولار)، لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، عن طريق طرح أذون خزانة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدين فيها الحكومة لسد عجز الموازنة، فخلال عام 2019، اقترضت الحكومة متمثلة في البنك المركزي، قرابة 110 مليارات دولار من خلال جلسات لطرح أذون الخزانة، التي تعتبر أدوات دين قصيرة الأجل، تستدين عبرها الدولة مبالغ يتم تخصيصها في الغالب لصالح تمويل عجز الموازنة.

وتقترض الحكومة مع بداية تعاملات الأسبوع ”الأحد“ ونهاية الأسبوع ”الخميس“ 37 مليار جنيه كل أسبوع بما يعادل 2.2 مليار دولار، وفي حالة الانكماش الاقتصادي في منتصف الأسبوع تقترض الدولة دينا آخر بقيمة مليار دولار، وبذلك وصل الدين الكلي للحكومة من طرح أذون خزانة 6.5 تريليون جنيه وفقا للخبراء.

وقال الخبير الاقتصادي المصري ياسر عمارة، إن أذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لأجل طويل أو قصير تشمل 91 يومًا حتى 364 يومًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.

وأشار في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إلى أن أذون الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، وتعتمد على ما يسمى بخصم الإصدار، مؤكدا أن إدمان الدولة لإصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل لسد عجز الموازنة، أدى إلى تراكم الدين العام لمصر، سواء قصير أو طويل الأجل، ليصل إجمالي الديون إلى ما يقرب من 6 تريليونات جنيه.

وأضاف، أن الدولة تعقد مزادين كل أسبوع لأذون الخزانة، وتلجأ إليها لتلبية الاحتياجات اليومية للشعب من مأكل ومشرب، ويتم سداد ذلك العجز بالاقتراض من البنوك عن طريق ”أذون خزانة والسندات المالية“.

وفي السياق قال الخبير الاقتصادي المصري محيي الدين الدسوقي لـ ”إرم نيوز“ إن الحكومة تطرح أذون الخزانة لأهميتها للنشاط الاقتصادي والتحكم في سعر الفائدة، فلو أراد البنك المركزي الدخول في سياسة انكماشية اقتصاديا، يقرر رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة، وبالتالي يحد من القوة الشرائية للأفراد ما يساعده على جذب وامتصاص أكبر سيولة متاحة في الأسواق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة.

وأضاف أنه لو أراد سياسة توسعية اقتصاديا سيتخذ قرارات عكس السابقة تبدأ بخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة.

وتابع الدسوقي أن ”أذون الخزانة“ أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى ”سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة“.

وأشار إلى أنه كلما انخفضت معدلات التضخم، تزيد التوقعات بهبوط الفائدة على أذون الخزانة، ومن ثم تخفيف العبء على موازنة الدولة؛ لأنها تخفض تكلفة الديون قصيرة الأجل.