بيومي فؤاد يتحدث عن دوره في ”خالد بن الوليد“ و“شاومينغ“ (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد تفاصيل مسلسله الجديد ”خالد بن الوليد“ الذي يلعب فيه دور البطولة، مواطنه عمرو يوسف، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال بيومي في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: ”ألعب دور مسيلمة الكذاب في مسلسل خالد بن الوليد، والعمل لا يزال في مرحلة التعديل على السيناريو، لأنه يذهب إلى الأزهر الشريف أولا للاطلاع عليه وأي تعديل يتم النظر فيه حتى يخرج بالشكل الأمثل“.

وتابع: ”أحب أن أطمئن الناس أننا سنلحق -إن شاء الله- بالعرض في شهر رمضان، لأننا مركزون تماما، وعمرو يوسف ممثل شاطر“.

وأضاف: ”كما انتهيت أخيرا من تصوير فيلم صاحب المقام، مع الفنان آسر ياسين، وأجسد فيه دور شخصين توأمين، أحدهما صوفي متدين، والآخر عملي للغاية“.

وتابع: ”أما أحدث أعمالي التي ستطرح قريبا في السينما، فهو فيلم شاومينج، مع بداية العام الجديد، ويتناول قصة الأولاد الذين كانوا يقومون بتسريب امتحانات الثانوية العامة على الإنترنت“.

يذكر أن بيومي فؤاد يعد من أكثر الفنانين مشاركة في الأعمال الفنية سواء بالدراما أو السينما، ومن آخر أعماله في التلفزيون مسلسل ”حشمت في البيت الأبيض“، الذي يتم عرضه حصريا على منصة ”watch it“.