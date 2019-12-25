موجز أخبار الأهلي والزمالك: خطوة أخيرة تفصل إليكي عن القلعة الحمراء.. ومهاجم الأبيض يطلب الرحيل

شهدت الأوساط الكروية المصرية، اليوم الأربعاء، عدة أحداث مهمة على صعيد الأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الأربعاء، في السطور التالية:

خطوة أخيرة تفصل إليكي عن الأهلي

أصبح المهاجم النيجيري بليسنج إليكي نجم فريق لوزيرن السويري على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي المصري بعد مفاوضات مكثفة يقودها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة القلعة الحمراء حسم صفقة إليكي لتدعيم الهجوم بعدما أبلغ الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح أيمن الفريق بالرحيل في شهر يناير المقبل.

وخاض الأهلي تدريباته، ظهر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهد المران مشاركة محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد لأول مرة، بجانب إصابة خفيفة للمهاجم المغربي وليد أزارو.

وتأكدت جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد التخلص من الإصابة، بينما واصل المدافع رامي ربيعة التدريبات الاستشفائية للحاق بلقاء بلاتينيوم.

مهاجم الزمالك يطلب الرحيل

طلب مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك الرحيل في شهر يناير المقبل بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية.

ويرغب مصطفى محمد في إتمام عملية رحيله للاحتراف في أوروبا قبل أولمبياد طوكيو للتأقلم على الأجواء هناك والتطور بشكل أكبر، بجانب أن الأزمات التي يعيشها الفريق الأبيض تؤثر على مستواه.

وخاض الفريق الأبيض أول تدريباته في زامبيا بعد الوصول إلى هناك لخوض لقاء زيسكو الزامبي المقرر، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا وسط حالة من الإرهاق تسيطر على الفريق.

ونفى التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط التغريدة المنسوبة إليه والتي يهاجم من خلالها مرتضى منصور رئيس النادي، ويعلن اقترابه من مغادرة النادي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.

السوبر المصري على أعتاب الإمارات

اقترب لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك من الإقامة في شهر فبراير المقبل في دولة الإمارات في ظل اتفاقية تعاون تم إبرامها بين وزارة الرياضة في مصر ومجلس أبوظبي.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا أعلن من خلاله أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية يدرس العروض التي تلقاها اتحاد الكرة لإقامة لقاء السوبر، نافيًا الاستقرار بصورة نهائية على إقامة المباراة في الإمارات.

ضربة قوية للإسماعيلي.. والاتحاد يبيع بناهيني

تلقى النادي الإسماعيلي ضربة قوية قبل لقاء الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية بعدما تأكد غياب الثنائي أحمد مدبولي ومحمد مجدي الجمل للإصابة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري بيع لاعبه الغاني إيمانويل بناهيني نهائيًا إلى فريق الكوكب السعودي، وخاض الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلي بحضور الجماهير.

على صعيد آخر، تعادل إنبي مع حرس الحدود دون أهداف في الجولة العاشرة للدوري، وتعرض محمد شريف مهاجم إنبي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة 10 أيام.

وفاز المصري على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، وفاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف، كما لعب بيراميدز أمام وادي دجلة بنفس الجولة.

وتعرض إسلام عيسى جناح أيسر فريق بيراميدز للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأصبح مهددًا بالغياب عن لقاء المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية الأفريقية المقرر، يوم الأحد المقبل.

في المقابل، لجأ أحمد حسام ”ميدو“ المدير الفني لفريق مصر المقاصة لتصعيد الناشئين، كما طلب تجهيز الثلاثي: حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، وشريف حازم، ومحمد دبش، ببرنامج بدني خاص قبل لقاء الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الحادية عشرة للدوري.

وقرر ميدو تصعيد 3 لاعبين من فريق 18 عامًا، هم: الحارس أحمد مصطفى، وهشام شعبان، ويحيى السيد، للدفع بهم في مباريات الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة استعداداً لمواجهة الأهلي.