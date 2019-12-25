عازبة تلجأ إلى القضاء لتجميد بويضاتها

المصدر: ا ف ب

لجأت امرأة صينية إلى القضاء احتجاجا على قانون يحظر على النساء غير المتزوجات تجميد بويضاتهن، في سابقة في هذا البلد، حيث الضغوط للزواج لا تزال قوية جدا.

وقالت الشابة تيريزا شو البالغة 31 عاما، اليوم لأربعاء، إن محكمة في بكين قبلت شكواها الاثنين الماضي بعد إجراءات دامت ستة أشهر.

ودامت الجلسة المغلقة في المحكمة حوالي ساعة، على ما جاء على الموقع الرسمي لمحكمة حي شاويانغ الشعبية في بكين، ولم يحدد أي تاريخ لصدور الحكم.

ويمنع القانون الصيني على العازبات تجميد بويضاتهن، إلا إذا كن يعانين من مشكلة صحية خطرة، ولا يمكنهن الاستفادة من تقنيات المساعدة على الحمل، ولا سيما التلقيح في الأنبوب أو مصارف الحيوان المنوي.

وتؤكد شو أنها لجأت إلى القضاء بعدما رفض مستشفى تجميد بيوضها، ناصحا إياها ”بالزواج وإنجاب طفل“، وأوضحت ”العيادات ترفض النساء العازبات بسبب قوانين جائرة“.

وأضافت المرأة الثلاثينية التي تعمل، على حسابها لوسائل تواصل اجتماعي: ”ثمة طلب هائل من شابات في الصين، أكن عازبات أو متزوجات، لتجميد بويضاتهن، لأن ذلك يسمح بتأخير موعد إنجاب طفل“.

ودفع التطور الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة الكثير من النساء إلى دخول سوق العمل، وباتت الصينيات يؤخرن سن الزواج. ويسجل معدل الزواج تراجعا منذ خمس سنوات ليصل العام الماضي إلى 7,2 زيجات لكل ألف نسمة.

وتؤكد تيريزا شو أن ”الكثير من النساء في الثلاثينيات يخضعن لضغوط هائلة للزواج والإنجاب“، وأعربت عن تفاؤلها.