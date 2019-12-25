شاهد.. هكذا يحتفل رواد الفضاء بـ“الكريسماس“ (صور)

في الوقت الذي يحتفل فيه الناس على الأرض بالكريسماس في أجواء احتفالية مثيرة، غالبا ما يكون هناك رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية خلال عيد الميلاد، لا يزالون قادرين على الاحتفال بالعيد مع معظم الزخارف التقليدية، وإذا كانوا محظوظين، فإنهم يحصلون على يوم عطلة أيضا.

فقد تمكن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية من الحفاظ على مكان عملهم في احتفالهم، حيث يقومون بتزيين المحطة بالديكورات ويضعون أشجار عيد الميلاد ويعرضون هدايا مفتوحة، ويحصلون حتى على عشاء عيد الميلاد.

ونشرت صحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية بعض اللحظات الرائعة للعديد من أعياد الميلاد التي تم الاحتفال بها على متن محطة الفضاء الدولية، وبالرغم من أن رواد الفضاء قد لا يكونوا قادرين على امتلاك شجرة الكريسماس الحقيقية، لكنهم ظلوا لسنوات يصنعون مجسم شجرة، ويزينونها بالزينة.

ومن ضمن اللقطات المعروضة، صورة لشجرة عيد الميلاد مصنوعة من حاويات طعام فارغة، وقد صنعها ثلاثة رواد فضاء على متن المحطة الفضائية الدولية في مهمةSkylab 4 في 1973.

وفي نوفمبر من هذا العام، تم شحن فرن متطور إلى الفضاء لإعداد المخبوزات في الفضاء التي قد تستخدم في إعداد حلوى الكريسماس.

وكان رواد الفضاء يتجنبون في العادة الأطعمة التي تخلف فتاتا، لأنه سيستمر في الطفو داخل المقصورة، ما قد يسبب مشكلات على متن المحطة، علما أنهم كانوا يقومون بتسخين الطعام.

وبالرغم من استحالة تحضير وجبة مشوية كاملة على محطة الفضاء الدولية، لكن رواد الفضاء يحصلون على عشاء عيد الميلاد.

ومنذ 2018، يحصل أعضاء الطاقم على وجبة من الديك الرومي المدخن والبطاطس المحمرة والذرة والفاصوليا الخضراء والجبن والبطاطا وأعقب ذلك خيارات الحلوى من الفراولة والمخبوزات.

وكشف المتحدث باسم ناسا عن قائمة الطعام الخاصة بطاقم ISS في عيد الميلاد هذا العام، وتحتوي على كعك الزنجبيل وثمانية شرائح من الديك الرومي مع التوت البري و12 برتقالة وزبدة الفول السوداني والمخللات وكعكة الفاكهة.