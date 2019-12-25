الكويت .. ما حقيقة وفاة الشيخ فهد المحمد المتهم باختلاس مئات ملايين الدولارات؟‎‎

تداولت بعض الصحف المحلية والحسابات الإخبارية في الكويت اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الشيخ فهد المحمد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن، والمتهم بواحدة من أشهر قضايا الاختلاسات المالية البالغة مئات ملايين الدولارات.

وقالت الأنباء المتداولة، إن الشيخ فهد توفي في جزر البهاما حيث يقيم، لتبين صحيفة ”الراي“ الكويتية أن الشيخ فهد المحمد توفي منذ أكثر من شهر في جزر البهام،ا وتم دفن جثمانه هناك حيث يقيم منذ فترة طويلة.

#كويتنا | أنباء عن وفاة الشيخ فهد المحمد في جزر البهاما وهو المتهم في أختلاسات استثمارات لندن مع متهمين آخرين .#المال_العام — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) December 25, 2019

وكان القضاء الكويتي قد أصدر سابقا حكما ضد الشيخ فهد المحمد وألزمه برد مبلغ 138 مليون دولار.

وتعد اختلاسات مكتب الاستثمار في لندن، التي تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1987 حتى 1992، من أبرز ملفات الاعتداء على المال العام، والمتهم فيها اثنان آخران إلى جانب الشيخ فهد، حيث بلغ مجموع المبالغ المختلسة نحو 241 مليون دولار.

وأصدر القضاء الكويتي بحقهم جميعا أحكاما نهائية، طالبتهم برد المبالغ المختلسة وتغريمهم مبالغ بنفس القيمة، لتصل قيمة المبالغ جميعها المطالبين بردها إلى نحو نصف مليار دولار.