بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية.. الراقصة جوهرة تظهر في افتتاح ”الفلوس“ (صور)

شهد العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد ”الفلوس“ الذي يقوم ببطولته النجم المصري تامر حسني، الظهور الأول للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في مصر باسم ”جوهرة“ بعد أنباء القبض عليها على خلفية أزمة الفيديوهات المسربة المثيرة التي تتضمن إيحاءات وسلوكيات جنسية برفقة زوجها الشاب خالد.

وأطلت الراقصة جوهرة على السجادة الحمراء في إحدى سينمات منطقة 6 أكتوبر، التي استضافت العرض الخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكانت ترتدي ملابس محتشمة عبارة عن بنطلون وبلوزة وبوت طويل وجذبت عدسات المصورين الذين تهافتوا على تصويرها إذْ يأتي حضورها بصفتها من المشاركين في الفيلم إذ ترقص على أغنية ”حلوة الحياة“ التي يتضمنها الفيلم.

وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم أبطاله وهم: تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، كما حضر عدد من النجوم لتهنئة الأبطال على الفيلم منهم: الفنان أكرم حسني ومحمد نور وغيرهما.

وكانت ”جوهرة“ حذرت جمهورها وأهل الصحافة والإعلام من تداول أي صور أو فيديوهات أو تصريحات على لسانها وذلك بعد تداول أنباء عن القبض عليها بسبب هذه الفيديوهات الجريئة المسربة لها ولزوجها.

يُذكر أن أحداث فيلم ”الفلوس“ تدور حول ”سيف“ وهو نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية ”حلا“، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني ومن إخراج سعيد الماروق.