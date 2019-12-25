تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده وحياة الفهد (فيديو)

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، متابعيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان حسن كراوه، وهو فنان ليس لديه شعبية في المملكة.

ومازح آل الشيخ كلا من الفنان السعودي محمد عبده، والفنانة الكويتية حياة الفهد، من خلال المقطع، على اعتبار أن الفنان كراوه يشبه في ملامح وجهه كلا الفنانين.

وعلقّ تركي آل الشيخ على المقطع الذي ظهر فيه ”كراوه“ وهو يغني بطريقته التي تميزه عن غيره، حيث ارتدى جلبابا أبيض، وتميز بشعر طويل وحوله الفرقة الموسيقية، قائلا: ”لا عاد تتعودها“.

وتبع ”آل الشيخ“ هذا التعليق بآخر قال فيه: ”كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد“، الأمر الذي أثار سخرية المتابعين.

كني محلم ب محمد عبده وحياة الفهد مع بعض! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2019

وعلى صعيد آخر، أطلق تركي آل الشيخ استطلاعا يتحدث فيه عن تفكيره باعتزال ”تويتر“، فقال في تدوينة له: ”أفكر جديا في ١-١-٢٠٢٠م أن اعتزل تويتر، هل أعتزل قرار حكيم، أم لا تعتزل، أم قرار يخصك“.

وترك ”آل الشيخ“ لمحبيه فرصة التصويت على مدار الأربعة أيام القادمة لاتخاذ قراره، ومع مرور الساعات الأولى على الاستطلاع حاز أول اختيار على نسبة 46% أما الثاني فحاز نسبة 29% والثالث 25%.

أفكر جدياً في ١-١-٢٠٢٠م أن اعتزل تويتر … هل — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2019

وكانت هيئة الترفيه قد غيرت الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر ”تويتر“ وتم تسميته ”شتاء الرياض“ وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد حتى يناير ومارس المقبلين.

يُذكر أن موسم الرياض انطلق في 11 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، متضمنا فعاليات يومية تتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.