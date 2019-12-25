أحمد بدير يكشف سبب عدم مشاركته في ”موسم الرياض“ (فيديو)

كشف الفنان المصري أحمد بدير سبب عدم مشاركته حتى الآن ضمن الأعمال المسرحية التي ستعرض في ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية، والذي شهد عودة العديد من النجوم للمسرح مثل أحمد آدم وغيره.

وقال أحمد بدير، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنه لم يجد حتى الآن النص الجيد الذي سيقوم بتأديته، مؤكدا أنه في حال وجد العمل الجيد فلن يتأخر عن المشاركة كباقي زملائه.

وأوضح الفنان الذي كان له صولات وجولات في المسرح الكوميدي خلال سنوات عمره، أن آخر عمل مسرحي قدمه كان ”فرصة سعيدة“ ومن قبلها مسرحية ”غيبوبة“.

وعن سر اعتماد معظم صناع الدراما على الأعمال الصعيدية مؤخرا في مصر، قال بدير إن منطقة الصعيد ”قماشة جيدة“ ومليئة بالصراعات التي تحتاجها الكتابة الدرامية.

وأضاف بدير إن ”الصعيد لديه العديد من الصراعات والطبائع المختلفة، هناك يمكن أن نجد الكرم والإنسانية والثأر والشهامة والعند والعلم، فكل هذه الأشياء مطلوبة في الدراما“.

وعن أعماله السينمائية أوضح الفنان المصري ”أشارك في فيلم دفع رباعي، هو عمل شبابي بطولة مجموعة من الشباب، وأنا معهم كضيف شرف، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل“.

يذكر أن أحمد بدير شارك بموسم دراما رمضان الماضي، في مسلسل ”حكايتي“، بطولة الفنانة المصرية ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال وغيرهم.