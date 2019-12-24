بعد إيقافها بسبب ”شيخ الحارة“.. الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعود للشاشة مجددا (فيديو)

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عودتها مجددا للساحة الإعلامية بداية العام الجديد 2020، وذلك بعد إيقافها عن العمل الإعلامي بسبب برنامجها الرمضاني ”شيخ الحارة“.

وشاركت وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قالت فيه إنها ستقدم برنامج ”كل يوم“ عبر قناة On E برفقة الإعلامي المصري خالد أبو بكر، ليحل بذلك الثنائي محل الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران اللذين قدما الموسم الأول، وسيبدأ عرض البرنامج في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.‏

عودة بسمة وهبة، جاءت بعد إيقاف استمر قرابة 7 أشهر منذ وقف برنامج ”شيخ الحارة“ بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري الذي اتهم بإهانة أصحاب البشرة السمراء.