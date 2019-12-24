كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصور مع ”حبيبها“ (صور)

شاركت كنزي، ابنة النجم المصري عمرو دياب، متابعي حسابها على ”انستغرام“ صورًا جمعتها بحبيبها للمرة الأولى، الأمر الذي عرضها للانتقادات.

نشرت كنزي صورها عبر خاصية ”الإستوري“ على ”انستغرام“، إلا أنها سرعان ما حذفتها بعدما تلقت انتقادات، بسبب ظهورها على ظهر مركب صغير وكانت مع حبيبها داخل جزيرة لم يتم الكشف عن مكانها.

وجاءت إطلالة كنزي عمرو دياب (20 عامًا) في صورتين برفقة حبيبها، وكانا يتبادلان نظرات الإعجاب، وعلقت على الأولى قائلًة: ”Love You“، وفي الثانية ظهر الشاب وهو يطوقها بذراعيه دون أن تدون عليها تعليقًا.

وتسببت الصورتان في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الكثيرين لم يستطيعوا تداولهما بعد أن قامت كنزي بحذفهما.

على صعيد آخر، نشرت كنزي صورًا لها برفقة شقيقتها ”جنا“ ووالدتهما زينة عاشور وهما يتواجدان في منطقة ”خان الخليلي“ في مصر.

وحرصت كنزي بعد نشرها هذه الصور على إغلاق خاصية ”التعليقات“، حتى لا تتلقى أي تعليقات مسيئة بسبب صورها مع حبيبها.

وتتمتع كنزي عمرو دياب بشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها التي دائمًا ما تكون محل جدل، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والدها عمرو دياب.