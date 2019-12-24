السعودية شوق محمد تتعرض للهجوم بعد حديث عن التحرش الجنسي (فيديو) 

أحدثت الفاشينيستا السعودية شوق محمد جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحاديث التحرش في مهرجان ”ميدل بيست“ بالرياض، بقولها إن من يقلن إنهن تعرضن للتحرش ”قليلات أدب“ ومن تحترم نفسها تُحترم من غيرها.

وأضافت في ردها على بعض المتابعين خلال بث مباشر مؤخرا: ”هناك بعض الفتيات يذهبن ويرغبن في أن يتحرش أحد بهن، فالمحترمة تحترم، وأنا ذهبت ولم أتعرض لأية مضايقات أو تحرش وانبسطت“.

شوق محمد اثبتت انها مريضة فيه بنات مفقودين بعد الحفل فيه بنات عانو وادخلي الهاشتاق وشوفي لكن لاتجين بكل بجاحة تنكرين كل الناس تكلمو عن القذارة اللي صارت لكن طبيعي ماتعرفين شيء وهم حاطينك في مكان بعيد سو سدي فمك اذا ماتدرين عن شيء وانقلعي #تحرش_ميدل_بيست

pic.twitter.com/rxXv6ZIydL — Air (@nitmue) December 23, 2019

لكن ما إن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هاجمها رواد هذه المواقع، الذين دشنوا هاشتاغ بعنوان #اخرسي_شوق_محمد“، معلنين رفضهم لمثل هذه التصريحات، ومستشهدين ببعض الوقائع التي تعرضت فيها الفتيات للتحرش.

فقالت لها مغردة تحت حساب ”همسي حكاية“: ”لبسنا عباءة ونقاب وما اسلمنا من تحرش، بخلونك وانتي مفصخة“.

لبسات عباه ونقاب ومااسلمنا من تحرش بخلونك وانتي مفصخه #اخرسي_شوق_محمد pic.twitter.com/pl6O7tKCGy — همسي حكاية (@hmsyi78) December 24, 2019

واستشهد معلق آخر بصورة ترصد التحرش في حفل ”ميدل بيست“ قائلا: ‏“تحرش بفتاة فى ميدل بيست وأمام الناس، ياساتر يارب ارحمني يارب“.

تحرش فى فتاه فى ميدال بيست وامام الناس ياساتر يارب ارحمنى يارب حفل ميدل بيست وحالات التحرش المقاطع كلها فى حســـاب @45Amani رتويت ولايك#اخرَسي_شوُق_محًمد pic.twitter.com/DLGOB3WYeh — صدقہ جااااریہ ♡. (@bnona29) December 24, 2019

وتابعت أخرى: ‏“ما أحد يبي نظرتك السقيمة، ما في بنت أو مخلوق طبيعي بالحياة يرضى بالتحرش وينتظره، يا جاهلة لو فيك خير راعي الـ ٩٩٪ من البنات اللي راحوا وتعرضوا للمضايقات بأي صورة كانت، ولو مرة انصفي اللي من نفس جنسك ولا تلمعين حقيقة…“.

محد يبي نظرتك السقيمه مافي بنت او مخلوق طبيعي بالحياة يرضى بالتحرش وينتظره،يا جاهله لو فيك خير راعي ال٩٩٪ من البنات اللي راحوا وتعرضوا للمضايقات بأي صوره كانت ولو مره انصفي اللي من نفس جنسك ولا تلمعين حقيقة قذره #اخرسي_شوق_محمد

pic.twitter.com/vURurZv47p — kitty (@jvstnrnr) December 23, 2019

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع أثارت غضبا في المجتمع السعودي، إذ أظهرت الفيديوهات حالات تحرش في مهرجان ”ميدل بيست“.

الخال ضبط وضعه بمكان واستغل الفرصة في وسط الزحمة ???? ????

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#تحرش_ميدل_بيست #ميدل_بست pic.twitter.com/y1rikJhQak — كاش الرياض مسيار (@cash_riy) December 20, 2019

وقالت ناشطة سعودية كانت في فعالية مهرجان ”ميدل بيست“ عبر مقطع فيديو متداول: ”من أمس وانا أعاني نفسيا، تعبنا وحنا نمشي نضربكم، تربية أهلكم راحت ع الفاضي وانصح البنات ما يروحون“.

ويُعد مهرجان ”ميدل بيست“ الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها السعوديون من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة.

وتستضيف العاصمة الرياض المهرجان الذي تقام فعالياته في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف شخص، ويضم عددا كبيرا من النجوم العالميين.