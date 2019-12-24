تراجع التجارة بين إيران وتركيا في 2019

كشفت إحصائيات نشرتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن تراجع التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، مشيرة إلى أن الميزان التجاري لإيران مع تركيا انخفض بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن مراجعة تجارة إيران مع بقية العالم توضح التغييرات التي تم إجراؤها تماشيا مع العقوبات الأمريكية وشروط التجارة الأكثر تشددا للمصدرين والمستوردين الإيرانيين، إذ إن أكثر من 30 مليار دولار من العملات الأجنبية تم توريدها للبلاد“.

وتركيا، باعتبارها واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران هذا العام، تأثرت أيضا بهذه العملية، ووفقا لآخر الإحصاءات، فإن الميزان التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ضعف بحوالي 3 مليارات دولار، بحيث وصل الفائض التجاري الإيراني في تجارة السلع الأساسية مع تركيا، بما في ذلك النفط الخام، في الأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر من هذا العام، إلى حوالي 1.2 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث كان 4.2 مليار دولار“.

وتشير مراجعة التقرير الرسمي لإدارة التحقيقات الاقتصادية في غرفة تجارة طهران إلى أنه في عام 2019، كان اتجاه التصدير بطريقة تجاوزت الواردات في جميع الأشهر، وكان الميزان التجاري بين البلدين إيجابيا بالنسبة لإيران، ولكن منذ يونيو الماضي، شهدنا انخفاضا حادا في الصادرات إلى تركيا، وانخفضت الصادرات من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الرسمية إلى انخفاض صادرات إيران إلى تركيا بنسبة 83% في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت واردات إيران من تركيا بنسبة 13%“.

من ناحية أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن أعلى حجم للتجارة بين إيران وتركيا كان في عام 2014 حيث وصل معدل التبادل التجاري إلى 13.7 مليار دولار، فيما كان أقل مستوى للتبادل التجاري هو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

وفي نفس الوقت، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، بلغ إجمالي واردات إيران من تركيا 1.9 مليار دولار، والصادرات 3.1 مليار دولار وإجمالي التجارة بين البلدين 5 مليارات دولار.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بلغ إجمالي التجارة 8.2 مليار دولار، منها 6.2 مليار دولار كانت صادرات إيران إلى تركيا و 2 مليار دولار واردات إيران.

ووفقا للإحصاءات، أظهرت التجارة بين إيران وتركيا انخفاضا بنسبة 39% في القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين، وبلغ إجمالي صادرات إيران إلى تركيا 3.1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، بانخفاض قدره 50.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.

وبحسب تقرير وكالة أنباء ”مهر“، فإنه ”خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، استوردت إيران حوالي 1.9 مليار دولار من تركيا، بانخفاض قدره 5.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي“.