بعد زواج 5 أشهر.. جيهان منصور تعلن طلاقها

أعلنت الإعلامية المصرية جيهان منصور طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري مجدى جميل، بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 أشهر فقط من الزواج الذي وقع في 14 أبريل الماضي.

وتحدثت منصور، في منشور مطول عبر حسابها الخاص على موقع ”فيسبوك“، على سبيل الفضفضة مع جمهورها ومتابعيها عن معاناتها في عام 2016 على الصعيدين المهني والشخصي، تضمن إعلانها الطلاق.

وقالت: ”فضفضة نهاية 2019 من واشنطن، في الحقيقة 2019 كانت سنة صعبة جدًا علي، سنة ونصف بلا عمل، بعد أن تركت أمريكا بداية 2018 بعقد عمل مدير عام قناة الحياة الإنجليزي، وعدت إلى مصر الحبيبة، عارفة هتقولوا مجنونة إنك رجعتي، حد يسيب أمريكا يا بنتي؟“.

وأضافت: ”معلش سامحوني صدقت الحلم صدقت الوعد، رجعت وكلي أمل وحلم أن يكون في مصر قناة تخاطب العالم باللغة الإنجليزية وفي تقدير بلدي لخبرتي الدولية من قنوات العربية دبي للحرة واشنطن لروسيا اليوم واشنطن لقنوات دريم والتحرير والنهار، لـ4 مرات تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية واشنطن، قلت أكيد المرة دي مصر هتقدرني“.

واستطردت: ”لكن اللي حصل إني رجعت وقعدت في البيت 6 شهور بلا عمل، قالولي بعدها مفيش بادجت للقناة الإنجليزي!! وقلت طب جيبتوني ليه من أمريكا؟؟ قالولي طب هتغطي انتخابات الرئاسة المصرية 2018 ، قلت أوكي وإشادات على تغطيتي للانتخابات وكنتي هايلة ومهنية وبرافو، وبعديها اشتغلت شهرين وشكرًا خلاص!! من مرتب السنة المنصوص عليه في العقد.. قبضت ٣ شهور الحمد لله!!“.

فضفضة نهاية ٢٠١٩ من واشنطن:في الحقيقة ٢٠١٩ كانت سنة صعبة جدا علي، سنة ونصف بلا عمل، بعد أن تركت أميركا بداية ٢٠١٨ بعقد… تم النشر بواسطة ‏‎Jihan Mansour‎‏ في الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩

وأردفت: ”سألت نفسي كتير طب ليه جيبتوتي من واشنطن؟ وليه عملت تصور كامل لمحطة أخبار مصرية ناطقة باللغة الإنجليزية بالبادجت وقولتولي انه متوافق عليه وعشان كده جيت مصر؟ وبعدين تقولوا مفيش بادجت؟؟“.

وأوضحت منصور ”طيب الخسارة اللي خسرتها، أولا خسرت عملي في أمريكا، وخسرت بيتي وسيارتي وكنت بسافر رايح جاي على حسابي وطبعا مفيش تعويض لكل الخسائر دي اللي كلها بالدولار! بالإضافة لخسارتي للجنسية الأمريكية اللي لو كنت قعدت السنتين دول في واشنطن كان زماني معايا الباسبور الأمريكي دلوقتي!!!“.

وعلى الصعيد الشخصي، أفادت ”كل اللي فات على الصعيد المهني ماذا عن الصعيد الشخصي؟ كثير من أصدقائي والإعلام والصحافة يعلمون أنني تزوجت في شهر أبريل 2019، لكن لأن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في أقصى درجات اليأس من موضوع العمل، لم آخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيدا ولم أنتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة“.

وواصلت حديثها: ”كما لم أسأل جيدا عن الماضي الشخصي للطرف الآخر، فقط استمعت إليه وصدقته ولم أسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطا جدا للأسف… فأعلن هنا أنه تم الطلاق في شهر سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر، والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص“.

وأعلنت الإعلامية المصرية مغادرتها مرة أخرى إلى أمريكا فقالت: ”لهذا قررت السفر لأمريكا رحلة قصيرة لتضميد الجراح من كل الأصعدة المهنية والشخصية في رحلة علاج نفسي عن كل ما أصابني من ضرر على مدار عامين من الكذب والادعاء وعدم الوفاء بالعهود على كافة الأصعدة!!!!“.

واستكملت: ”في الحقيقة، مصر التي في خاطري أفضل بكثير من هذه التجارب السيئة… وفي الحقيقة أيضا…لست وحدي من تعرض لكل تلك المشكلات بسبب الظلم في المجال الإعلامي في بلدي والاختيارات الخاطئة والمحسوبية والمجاملات! بيوت كثيرة اتخربت وناس كثيرة تعاني… ولكن مازال لدينا أمل.. والضربة اللي ما تقتلش بتقوي!“.

وختتمت منصور بالقول: ”فهل تكون 2020 شعلة أمل جديدة لنا تضمد جراح العامين السيئين الماضيين؟ في كل الأحوال لسه الأماني ممكنة بحبك يامصر“.

يُذكر أن حفل زفاف جيهان منصور أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره الإعلاميون وائل الإبراشي ورشا نبيل ودينا شرف ونرمين شريف والفنان خالد زكي وحسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزوجته الإعلامية شيماء السباعي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي وغيرهم.