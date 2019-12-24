ضبط أسلحة ومخدرات بطائرة خاصة لمغني الراب ليل واين

ضبط عملاء فيدراليون بالولايات المتحدة، أسلحة وعقاقير مخدرة، على متن طائرة خاصة بمغني الراب ليل واين، وذلك عقب تلقيهم معلومات سرية، حيث نفذوا مذكرة تفتيش على متن الطائرة في مطار ميامي مساء الاثنين، وفق ما جاء في صحيفة ”ميامي هيرالد“.

وقالت الصحيفة إن ”عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات دخلوا إلى الطائرة في مطار أوبا لوكا بعد الحصول على أمر تفتيش اتحادي“، مضيفة أن ”ضباطا من مقاطعة ميامي تلقوا معلومات تفيد بأن أشياء يمنع تداولها مثل: الماريجوانا والأسلحة النارية، قد تم نقلها على متن الطائرة، فيما خاطبوا السلطات الفيدرالية حتى يتمكنوا من الحصول على أمر اعتقال للمغني ولمن كانوا معه“.

وحسب الصحيفة، ”ليس من الواضح ما إذا تم القبض على وين أو أي عضو من أعضاء الوفد المرافق“.

وطار مغني ”لوليبوب“، واسمه الحقيقي واين إم. كارتر جونيور، إلى ميامي من كاليفورنيا على متن طائرة G-V jet التي تستطيع حمل 14 شخصا.

وكان لدى المغني عدد من المتاعب القانونية خلال حياته المهنية، التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ففي عام 2009، أقر بأنه مذنب لمحاولة حيازة سلاح في مانهاتن وقضى عاما في السجن بتهمة الجريمة، وجاء إقراره بالذنب بعد أن عثر رجال الشرطة على مسدس يخصه من عيار 40، في حافلة سياحية عام 2007.