النقد الدولي: برنامج باكستان الاقتصادي على ”الطريق الصحيح“

المصدر: ا ف ب

قال صندوق النقد الدولي الإثنين إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في باكستان ”يسير في الاتجاه الصحيح“ حتى وإن كان الطريق لا يزال طويلا نحو تحقيق نمو متوازن.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إرنستو راميريز ريغو خلال مؤتمر عبر الهاتف أن التوقعات الاقتصادية لم تتغير على نطاق واسع منذ الصيف الماضي، لكنه أشار إلى أن التضخم كان ”أقل قليلا من المتوقع“.

وشدد على أهمية المضي قدما في الإصلاحات التي بدأت، والتأكد من أن الإجراءات ”ليست تكرارا للماضي“، مشيرا إلى أهمية إصلاح قطاع الطاقة واستقلالية البنك المركزي.

وقال ديفيد ليبتون، المسؤول الثاني في الصندوق، مؤخرا، إن ”البرنامج الباكستاني يسير على الطريق الصحيح وبدأ يؤتي ثماره“، مع التشديد على أن ”المخاطر لا تزال مرتفعة“.

وبين أسباب الارتياح، لاحظ صندوق النقد الدولي بشكل خاص الانتقال إلى سعر صرف يحدده السوق.

وحض صندوق النقد الدولي على البدء في أقرب وقت ممكن بسياسة جديدة للموازنة للشروع في طريق تخفيض الديون.

ومن بين السبل المقترحة: ”زيادة الإيرادات الضريبية من خلال إلغاء بعض الإعفاءات واعتماد ”سياسات الإنفاق المتأنية“.

وحصلت إسلام آباد مقابل إصلاحات اقتصادية على موافقة صندوق النقد الدولي في 3 تموز/يوليو، لمنحها قرضا بقيمة 6 مليارات دولار على 39 شهرا بموجب ”آلية التمويل الموسعة“.

ووافق الصندوق في نهاية الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 452,4 مليون دولار، ما يجعل المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه بالفعل 1,44 مليار دولار.