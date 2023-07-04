علاء عبد الخالق.. أحد نجوم "الكاسيت" الذين أجبرهم المرض على الغياب
لم يكن الفنان المصري الراحل علاء عبد الخالق اسمًا عابرًا في الساحة الفنية المصرية، فانطلاقته في ثمانينيات القرن الماضي وأغانيه الراسخة في الذاكرة جعلت منه واحدا من أهم نجوم الأشرطة "الكاسيت" في التسعينيات، حتى أجبره المرض على الغياب في بدايات الألفية الجديدة.
خبر رحيل عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما أحدث حالة من الصدمة في الوسط الفني المصري، إذ نعاه أصدقاؤه وأبناء جيله بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقبه ولحظات جمعتهم مع الفنان الراحل.
بداياته مع الأصدقاء
كانت بداية عبد الخالق الفنية على مقاعد الدراسة في معهد الموسيقى العربية حين دخله طالبا وتخصص في العزف على آلة الناي، ثم انضم في بداية الثمانينيات إلى فرقة "الأصدقاء" بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي ومنى عبدالغني والمطربة المعتزلة حنان، واستمرت الفرقة لسنوات، قبل أن يتم حلها.
انطلاقته بـ "مرسال"
في عام 1985 كانت انطلاقة عبد الخالق الحقيقية بعد إصدار أول ألبوم غنائي له بعنوان "مرسال" بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري، الذي كان سببا في اكتشافه وشاركه الغناء في الألبوم بأغنية "بحبك كون" من خلال "دويتو" حقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.
ثم طرح الفنان الراحل بعدها عددا من الألبومات الغنائية كألبوم علشانك عام 1989 وراجعلك 1990، وهتعرفيني 1991، واتغيرتي 1992، ومكتوب عام 1993، ولازم 1995، وطيارة ورق 1997، والحلم 1998، والليلة 2000، بالإضافة إلى ألبوم "عين بـ عين" عام 2002، ومن أشهر الأغنيات التي كانت علامة فارقة في مسيرته "داري رموشك" و"قلبي طيارة ورق" و"بحبك باستمرار" و"مكتوب".
غيبه المرض
بعد ألبوم "عين بـ عين" عام 2002، مرّ عبد الخالق بوعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية أجبرته على التوقف لمدة 6 سنوات ليعود بعدها بآخر ألبوماته الغنائية عام 2007 باسم "حب مش عادي" الذي انتشر في حينها عبر المنصات الرقمية فقط، قبل أن يعود ويشارك الفنان تامر حسني في أغنية "لولا الهوى".
وفي إحدى المقابلات التلفزيونية، عزا عبد الخالق غيابه بعد عام 2007 عن الساحة الفنية بعزوف شركات الإنتاج عن التعاقد معه.
رفضه لأغاني المهرجانات
وفي حوار صحفي أجراه الفنان الراحل قبل رحيله بفترة قصيرة، كشف عن رفضه لأغاني المهرجانات، مشيرا إلى أنها خلقت حالة غير مرضية عند الناس.
والفنان الراحل من مواليد القاهرة في 23 فبراير 1964، وهو متزوج وتتكون أسرته من ابنيه التوأم "ميار وحكم" وابنته شيران وأحفاده الأربعة، وكان آخر ظهور له قبل رحيله في مايو الماضي حين احتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم جيله.