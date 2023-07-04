علاء عبد الخالق.. أحد نجوم "الكاسيت" الذين أجبرهم المرض على الغياب

لم يكن الفنان المصري الراحل علاء عبد الخالق اسمًا عابرًا في الساحة الفنية المصرية، فانطلاقته في ثمانينيات القرن الماضي وأغانيه الراسخة في الذاكرة جعلت منه واحدا من أهم نجوم الأشرطة "الكاسيت" في التسعينيات، حتى أجبره المرض على الغياب في بدايات الألفية الجديدة.

خبر رحيل عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما أحدث حالة من الصدمة في الوسط الفني المصري، إذ نعاه أصدقاؤه وأبناء جيله بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين مناقبه ولحظات جمعتهم مع الفنان الراحل.

بداياته مع الأصدقاء

كانت بداية عبد الخالق الفنية على مقاعد الدراسة في معهد الموسيقى العربية حين دخله طالبا وتخصص في العزف على آلة الناي، ثم انضم في بداية الثمانينيات إلى فرقة "الأصدقاء" بمشاركة الموسيقار عمار الشريعي ومنى عبدالغني والمطربة المعتزلة حنان، واستمرت الفرقة لسنوات، قبل أن يتم حلها.