العقوبات الأمريكية تجبر إيران على تحديث أسطولها الجوي بطائرات مستعملة

دفعت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حكومة طهران لاستيراد طائرات مستعملة من أجل تحديث أسطولها للنقل المدني المتهالك الذي مر عليه نحو أربعين عاما.

وقال أمين عام رابطة الطيران الإيرانية مقصود أسعد ساماني، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، يوم الاثنين، إن ”الطائرات المستوردة الجديدة التي ستدخل الخدمة في إيران قريبا، هي طائرات مستخدمة وليست جديدة“.

وأوضح ساماني أن ”العقوبات والقيودة الأمريكية المفروضة على إيران دفعتنا إلى استيراد طائرات مستعملة، إذ بسبب المشاكل الحالية والعقوبات كان علينا استيراد هذه الطائرات“.

وكان وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، ذكر الأحد، أنه سيتم إضافة ثلاث طائرات إيرباص جديدة إلى الأسطول الجوي للبلاد، وليس لدى إيران مشكلة في توريد قطع الغيار وإصلاح الطائرات.

وبعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، ألغت شركات الطيران العالمية، بما في ذلك ”بوينغ“ و“إيرباص“، أو أوقفت عقودها التي أبرمتها مع إيران، عقب التوقيع على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016.

وتقول إيران إنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 طائرة مدنية لتحديث أسطول نقلها المتهالك، فيما يعاني قطاع النقل من مشاكل من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية.