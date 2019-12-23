تقارير الاتفاق الكويتي – السعودي على المنطقة المحايدة تخفض أسعار النفط بنسبة 1.6%

شهدت أسواق النفط العالمية انخفاضا هو الأكبر خلال ثلاثة أسابيع بسبب توقعات بأن يحدث الاتفاق السعودي – الكويتي المنتظر بشأن المنطقة الحدودية المقسومة، فائضا إضافيا في المعروض العالمي من النفط الخام.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، إن الأنباء عن قرب توصل الكويت والسعودية إلى اتفاق بشأن اقتسام المنطقة المحايدة، أحدثت تراجعا في الأسعار المستقبلية لشهر فبراير 2020، بنسبة 0.4% بعد أن كانت هبطت يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.2% ، وهو أكبر تراجع في أسعار النفط العالمية منذ الـ29 من نوفمبر الماضي، إذ وصل سعر خام برنت يوم أمس إلى 66 دولارا في الأسواق الأوروبية.

ماذا يعني الاتفاق

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل تحدث يوم أمس الأحد عن قرب التوصل مع السعودية الى اتفاق جديد بشأن حقول المنطقة الحدودية في الوفرة والخفجي.

ويعني الاتفاق السعودي الكويتي بشأن المنطقة الحدودية، عودة لإنتاج النفط بعد توقف زاد عن 4 سنوات، وهو ما يشكل إضافة 500 ألف برميل يوميا للسوق العالمي.

يشار إلى أن المعروض النفطي في السوق العالمي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9% في أعقاب الاتفاق الأمريكي الصيني، المبدئي، مرفوقا بتوافق دول الأوبك على تعميق خفض الإنتاج في حصص كلّ منها.