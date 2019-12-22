شاب سوداني يروي تفاصيل هجوم نمر عليه في السعودية

روى شاب سوداني مقيم في السعودية، اليوم الأحد، تفاصيل ما جرى معه عند تعرضه أمس لهجوم من أنثى نمر في حديقة بالعاصمة السعودية في الرياض، نجا منه بأعجوبة.

وفي وقت سابق اليوم قالت أمانة منطقة الرياض في بيان إن الشاب السوداني، الذي هاجمته أنثى نمر بحديقة الحيوان في حي ”الملز“، أمس السبت، هو من ألقى بنفسه في حظيرة النمور، بسبب هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

وقال السوداني ويدعى ”أبو عبدالله“ في مقابلة مع قناة روتانا خليجية إنه ”كان يزور حديقة الحيوان يوم السبت، وفجأة سقط دون شعور منه، ليجد نفسه أمام النمر، ولم يتم تخليصه من بين أنيابه إلا بعد أن أطلق الحراس طلقات مخدرة على النمر“.

وبين السوداني أنه كان في كامل وعيه، وكان ”يشعر بمخالب النمر تنغرس فيه وبثقل جسده“، موضحا أن ”محاولة افتراس النمر له استغرقت حوالي خمس دقائق، ونتجت عنها إصابات في الكتفين واليدين“.