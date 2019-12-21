دنيا بطمة ترد على اتهامها بـ“فضح ابتزاز الفنانين“

تخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها إزاء ما أُثير بشأن استدعائها للتحقيق بتهمة التورط بـ“فضح وابتزاز الفنانين“.

وقال المكتب الإعلامي للفنانة المغربية ببيان، إن ما جرى تداوله في هذا الشأن ”لا يمت للحقيقة بصلة“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة المغربية، استدعت الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع ”إنستغرام“.

لكن المكتب الإعلامي للفنانة قال إن ”بطمة“ لا تربطها أي علاقة بالحساب المذكور، سواء من قريب أو من بعيد، وإنها لم تتلقَّ أي استدعاء من الشرطة القضائية.

وأشار البيان إلى أن ما جرى تداوله هو ”استهداف مباشر لشخص الفنانة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه“.

واختتم المكتب الإعلامي بأن ”الفنانة المغربية تعتزم سلك الطرق القضائية تجاه كل من نشر أخبارًا كاذبة تمس صورتها“.

وذكرت صحف محلية أن الشرطة المغربية استدعت دنيا بطمة، على خلفية ارتباطها بحساب ”حمزة مون بيبي“ على موقع ”إنستغرام“، الذي يشهّر بالفنانين ويبتزهم.

وتقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكوى لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب.

ونفت بطمة أي علاقة لها بحساب ”حمزة مون بيبي“، كما سبق لزوجها محمد ترك أن هدد مواقع مغربية بمتابعتها قضائيًا لترويجها شائعات بهذا الخصوص.

وبلغ عدد الموقوفين بسبب حساب ”حمزة مون بيبي“ 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”سكينة غلامور“، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرًا باسم ”صاحب الفيراري“، وذلك بتهمة ”السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل“.