الفنانة المصرية منة فضالي معترفة بزواجها ”سرًا“: فعلت ذلك احترامًا لوالدتي (فيديو)‎

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعترافها لأول مرة بزواجها سرًا من الملحن محمد ضياء، مشيرة إلى أن فترة الزواج لم تدم سوى 6 أشهر فقط.

وأوضحت منة خلال لقاء تلفزيوني، كواليس هذا الزواج وسبب الانفصال، قائلة:“محمد ضياء طلب الزواج مني، ولكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة“.

وأضافت:“احترامًا لوالدتي، واحترامًا له بسبب ابنه تزوجت منه في السر، ولكن هذه التجربة مرت سريعًا، حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدما طلبت الانفصال بسبب ضربه لي“.

وتابعت:“ضربني مرة لأنه كان معترضًا على استمراري في التمثيل، وملابسي أحيانًا، والخروج مع أصدقائي، وبالتأكيد هذا أمر يخصه لأنه رجل، ولكن أنا امرأة أعمل، ولا يصح أن يقال لي طوال الوقت لأ لأ، أعلم أنه كان يخاف عليَّ جدًا ويغير أيضًا وأحترم ذلك، ولكن ليس دائمًا“، لافتة إلى أنه تجمعها به حاليًا علاقة صداقة وودٍ.