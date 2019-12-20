الأمير فيليب يدخل المستشفى

غادر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية اليوم الجمعة ”نورفولك“، عائدًا إلى لندن حيث التحق بمستشفى ”إدوارد السابع“ للخضوع للمتابعة والعلاج بخصوص حالة سابقة، حسب بيان أصدره قصر باكنغهام.

وغادر دوق إديمبورغ البالغ من العمر 98 عامًا، إقامة ”ساندرينغهام ”حيث تعودت العائلة الملكية أن تقضي احتفالات أعياد الميلاد، ليسافر إلى المستشفى ”كإجراء احترازي، نزولًا عند نصائح طبيبه الخاص“.

وأكدت الصحافة البريطانية أن هذه المراقبة الطبية كانت مبرمجة، ولم يتم نقل الأمير في سيارة الإسعاف.

بالمقابل، غادرت الملكة إليزابيث لندن صباح الجمعة على متن القطار، متوجهة إلى ”نورفولك“ لقضاء عطلة نهاية السنة.