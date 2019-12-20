الذهب يتراجع وسط ضغط تقدم التجارة على طلب الملاذات الآمنة

انخفض الذهب، يوم الجمعة، في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر، بفضل تفاؤل بتسوية قريبة للحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي؛ لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1481.10 دولار للأوقية.

وقال سيرجي رايفسكي المحلل لدى إس.بي انجل: ”صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة في الآونة الأخيرة. سوق الأسهم ما زالت تواصل ارتفاعها والمعنويات تميل أكثر صوب الإقبال على المخاطرة. لذا فالناس مستعدون تمامًا لشراء بعض الأصول مرتفعة المخاطر وخفض مراكزهم في الذهب“.

ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة؛ بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع، وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري، في مطلع يناير كانون الثاني، مضيفًا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.

وكشفت وزارة المالية الصينية عن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام، اعتبارًا من 26 ديسمبر كانون الأول، تشمل ستة منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1941.87 دولار للأوقية، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار، في وقت سابق من الأسبوع، بفعل أزمة مستمرة في المعروض، وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم في الآونة الأخيرة في جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير.

وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.