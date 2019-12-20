فرنسا تغرّم ”غوغل“ 150 مليون يورو بسبب الإعلانات

أعلنت سلطة المنافسة الفرنسية اليوم الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 150 مليون يورو على شركة غوغل الأميركية لاستغلال وضعها المهيمن على سوق الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث ”غوغل آدس“.
ودعت السلطة التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على المجموعة العملاقة، ”غوغل“ إلى ”توضيح قواعد عمل منصتها الإعلانية (غوغل آدس) وإجراءات تعليق حسابات“ بعض المعلنين.
وفي مطلع العام الجاري، غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا شركة ”غوغل“ 50 مليون يورو (57 مليون دولار) لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت.