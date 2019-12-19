الصين تعفي منتجات أمريكية من رسوم جمركية إضافية لمدة عام‎

أصدرت الصين اليوم الخميس، قائمة جديدة تضم 6 سلع كيماوية ونفطية من المنتجات الأمريكية، ستُعفى من الرسوم الجمركية الإضافية.

والجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المقرر توقيعه الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين، في إفادة صحفية آنذاك: إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني في بيان، إن الإعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية سيكون صالحًا لمدة عام، اعتبارًا من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019 إلى 25 من نفس الشهر في 2020، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين ”شينخوا“.

وأضافت اللجنة: ”لن يتم استرداد التعريفات التي تم جمعها بالفعل“، دون الكشف عن قيمتها.

وأشارت أنها ستواصل تنفيذ إجراءات الإعفاء وإصدار قوائم الإعفاء من المنتجات الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من التعريفات الإضافية في الوقت المناسب، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت الصين، أنها ستعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من الرسوم الجمركية.

وقالت لجنة التعريفة الجمركية الصينية آنذاك، إن بعض مشتريات فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من قبل الشركات الصينية لن تتأثر بالتعريفات الجمركية التي جرى فرضها كإجراء مضاد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

والثلاثاء، قالت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنته بعد، ما يعني أن مخاطر تصاعدها لا تزال قائمة.

وذكرت ”فيتش“ في تقرير أن قرب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ”سيعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6% في 2020، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 5.7%“.