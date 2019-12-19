كيف تستفيد مصر من قانون منح الجنسية للأجانب؟

تعول مصر كثيرًا على ميزات يوفرها قانون منح الجنسية للأجانب وفق الشروط التي حددها البرلمان وأقرتها الحكومة رسميًا قبل أيام، في الوقت الذي اختلف فيه المراقبون حيال الفوائد الاقتصادية التي تعود على الدولة المصرية من وراء القانون.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية تخطط للوصول بصافي تدفقاتها إلى 22 مليار دولار سنويًا مع حلول عام 2022، وهذا واحد من الأهداف التي دفعت لإقرار القانون الجديد.

ردود الأفعال المتباينة استندت في شقها الإيجابي إلى جمع استثمارات وتحويلات بالعملات الأجنبية، ما يساعد على تقوية الاقتصاد المتداعي، أما المنتقدون فيعتبرون أن القانون يسمح للأجانب باختراق المجتمع المصري، انطلاقًا من تخوفات بشأن امتلاك متشددين أو إسرائيليين للجنسية، وفق قولهم.

أهداف اقتصادية

من جانبه، قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار هو نظام معمول به في عدد كبير من دول العالم، وهو ما يقلل التخوفات من حدوث اختراق للمجتمع المصري.

وأشار الكدواني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن القانون يهدف لدعم الاقتصاد المحلي وتعظيم موارد الدولة، من خلال جذب استثمارات أجنبية، والاستفادة من الأجانب المقيمين الراغبين في الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام مشروعاتهم، خاصة مع وجود جاليات في مصر ذوي قدرة مالية عالية.

شروط وضمانات

وحول التخوفات التي يثيرها البعض من استغلال القانون، أشار إلى أن هناك عددًا من الشروط الواجب توفرها في الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية المصرية، من بينها ”شراء عقار، أو تدشين مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ بالعملة الأجنبية، أو كوديعة في البنك المركزي“، وهي الشروط التي تحول دون حصول أي أجنبي على الجنسية.

وتحدث البرلماني المصري عن ضمانات، وتدقيق يزيل أي شكوك بشأن تسلل أجانب متشددين أو شخصيات غير مرغوب فيهم إلى الداخل المصري، من بينها إنشاء لجنة مختصة تستقبل طلبات منح الجنسية وتقوم بفحصها بعناية، وتحصيل رسوم الطلب بمبلغ 10 آلاف دولار، وفحص الطلب خلال 3 شهور، وبعدها يحصل الأجنبي على إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، ينهى خلالها إجراءات منحه الجنسية.

ولفت الكدواني إلى أن لجنة منح الجنسية يجرى تشكيلها من عدة جهات (وزارتي الداخلية والخارجية، وهيئة الاستثمار) ومهمتها فحص ودراسة كل الطلبات المقدمة من الأجانب.

تخوفات

على الجانب الآخر، انتقد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، القرار، باعتباره يفتح الأبواب لحصول الإسرائيليين على الجنسية، أو حصول المستثمرين الإسرائيليين على جنسية مصر حال توافرت الشروط المحددة.

وقال النحاس، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”إننا في مسلسل ضياع الهوية المصرية، ولا أرى أي وجه للاستفادة من هذا القرار سوى جلب مشاكل لمصر نحن في غنى عنها“، محذرًا من دخول بعض من أسماهم ”الرأسماليين المندسين الذين لا يملكون الوفاء لمصر، وبالتالي من السهل أن يزرع بيننا الكثير من الجواسيس والمتهربين“، على حد زعمه.

وفي السياق نفسه، عارض الخبير العقاري عبدالمجيد جادو، القانون بشرط شراء عقار مملوك للدولة، مشددًا على ضرورة وضع روابط تسمح بالحفاظ على الأرض المصرية، ووجوب التحكيم في العقارات الواجبة النفاذ، عن طريق آليات متفق عليها قانونًا.

وحذر جادو، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، من تملك الأجانب للأراضي، حتى يظل للدولة حق السيادة عليها، لكنه أشار إلى أنه ”ليس هناك قلق من شراء الأجنبي عقارًا أو شقة لعمل نشاط اقتصادي“.

وحدد القانون الجديد لمنح الجنسية جملة من الشروط من بينها شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ يحول من الخارج، وإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، وإيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي.