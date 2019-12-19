مصر تقترض 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة

اقترضت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، 19.25 مليار جنيه، (1.2 مليار دولار)، لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، عن طريق طرح أذون خزانة.

وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة وسندات لسد الاحتياجات المالية، وفق بيان صادر عن البنك.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين ”سندات وأذون خزانة“، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.