هؤلاء فقدوا لقب ”ملياردير“ خلال 2019

قالت مجلة businessinsider إن ضربة قوية قد تلقاها العديد من أثرياء العالم، فقدوا على إثرها لقب ”الملياردير“ وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاعات الدولار الأمريكي.

والعديد من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم مؤسسو شركة العقارات WeWork وشركة التعليم عن بعد SmileDirectClub، فقدوا وضعهم المليارديري خلال عام 2019 عندما لم يتم الاكتتاب العام الأولي كما هو مخطط له.

كما شهد آخرون، مثل مؤسسي FOREVER21 ورايان اير، انخفاضًا كبيرًا في دخولهم، على مدى سنوات وسط تراجع المبيعات.

ومن أهم من فقدوا لقب ملياردير خلال عام 2019:

– هبط سعر سهم شركة الطيران الأيرلندية RyanAir، ليدفع بصاحبها مايكل أوليري من قائمة المليارديرات في مارس.

– خرج ورثة المجموعة الإيطالية ”باريلا للمكرونة“ من قائمة المليارديرات في مارس.

– تراجع مدير المال تشارلز براندز عن قائمة المليارديرات في قائمة فوربس في مارس.

– ربما لم تعد أندريا ريمان سييارديلي وريثة شركة JAB Holdings المالكة لـ Krispy Kreme مليارديرة، لكنها لا تزال أغنى شخص في نيو هامبشاير، وفقًا لفوربس.

– خسر مؤسسو سلاسل التجزئة Forever 21 مركزهم الملياردير في يوليو – قبل 3 أشهر فقط من طلبهم إعلان الإفلاس في سبتمبر.

– فقد أحد مؤسسي WeWork، ميغيل ماكيلفي، مركزه الملياردير خلال أزمة الاكتتاب العام الأولي للشركة المتعثرة.

– قضى آدم بوين وجيمس مونس فترات قصيرة يتمتعان بلقب ملياردير، كانت القيمة الصافية اعتبارًا من أكتوبر 2019: 900 مليون دولار لكل منهما.

– أصبح مؤسسا SmileDirectClub جوردان كاتزمان وأليكس فينكل من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة بعد الاكتتاب العام للشركة في سبتمبر – فقط للتسرب من النادي الثلاثي في أكتوبر.

ومع ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 60 ٪ في الشهر التالي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروات مؤسسيها والرئيس التنفيذي ديفيد كاتزمان أيضًا، وفقًا لما أوردته مجلة فوربس.