الرياض عاصمة العرب الرقمية

تسلّمت السعودية، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العربي، لتصبح عاصمة عربية رقمية لعام كامل تقود فيه جهود الدول العربية في المجلس لتحقيق سلسلة أهداف في عالم التقنية والمعلومات.

بعد جهودٍ مثمرة من جهاتٍ حكومية وخاصة نحو المُضي لتحقيق التحول الرقمي؛ يعلن مجلس الوزارء العرب للاتصالات اليوم #الرياض_العاصمة_العربية_الرقمية#طموح_عربي_لجيل_رقمي pic.twitter.com/OlWhyIY4N7 — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وتسلّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله سواحة، رئاسة المجلس من نظيره الفلسطيني، إسحاق محمد شريف، خلال اجتماع الوزراء في الرياض، والذي اختتم فعاليات دورته الـ 23 بـ ”الإعلان العربي المشترك“ لبناء مجتمع رقمي واقتصاد مزدهر.

وحدد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الذي يعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في 2020، ملامح العمل الرقمي العربي تحت شعار ”طموح عربي، لجيل رقمي“.

يستلم رئاسة مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات هذا العام معالي الوزير @aalswaha بعد عامٍ من العطاء المتواصل من رئيس الدورة السابقة بدولة فلسطين الدكتور إسحاق محمد شريف. #طموح_عربي_لجيل_رقمي pic.twitter.com/siHpOUJaBQ — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وأكد المجلس على ”وضع خريطة طريق لبناء مجتمع رقمي مزدهر ومستدام جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، يتمكّن فيه الجميع من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم وتحسين نوعية حياتهم، وذلك بناءً على مقاصد ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية“.

وتضمن ”الإعلان العربي الرقمي المشترك“ 5 مبادئ، يأتي في أولها الاقتصاد الرقمي وتذليل كافة العقبات التي تعترض سيره بما يحقق الاستفادة منه لتعزيز النمو والاستقرار.