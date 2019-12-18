 الرياض عاصمة العرب الرقمية – إرم نيوز‬‎

الرياض عاصمة العرب الرقمية

الرياض عاصمة العرب الرقمية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تسلّمت السعودية، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العربي، لتصبح عاصمة عربية رقمية لعام كامل تقود فيه جهود الدول العربية في المجلس لتحقيق سلسلة أهداف في عالم التقنية والمعلومات.

 

وتسلّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله سواحة، رئاسة المجلس من نظيره الفلسطيني، إسحاق محمد شريف، خلال اجتماع الوزراء في الرياض، والذي اختتم فعاليات دورته الـ 23 بـ ”الإعلان العربي المشترك“ لبناء مجتمع رقمي واقتصاد مزدهر.

وحدد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الذي يعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في 2020، ملامح العمل الرقمي العربي تحت شعار ”طموح عربي، لجيل رقمي“.

 

وأكد المجلس على ”وضع خريطة طريق لبناء مجتمع رقمي مزدهر ومستدام جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، يتمكّن فيه الجميع من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم وتحسين نوعية حياتهم، وذلك بناءً على مقاصد ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية“.

وتضمن ”الإعلان العربي الرقمي المشترك“ 5 مبادئ، يأتي في أولها الاقتصاد الرقمي وتذليل كافة العقبات التي تعترض سيره بما يحقق الاستفادة منه لتعزيز النمو والاستقرار.

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