ألمانيا تدعم مشاريع حيوية في الضفة وغزة بـ76 مليون يورو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا قدمت 76 مليون يورو لدعم مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار اشتية، في بيان، إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو مع الجانب الألماني، تستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، والمياه في قطاع غزة“.

كما تشمل الاتفاقيات ”الحكم المحلي، وضمانات القروض، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، واستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس“.

وتابع أن ”ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال.“

وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات المالية من الدول العربية والأجنبية ومانحين دوليين لسد العجز في موازنتها السنوية.