مؤسسة النفط الليبية تعلن عودة الإنتاج في حقل الغاني

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل الغاني النفطي في حوض سرت الغربي عاد إلى الإنتاج، اليوم الإثنين، بمعدل 5000 برميل يوميًا كمرحلة أولى.

وقالت المؤسسة في موقعها على ”فيسبوك“: إن القدرة الإنتاجية للحقل ستصل في الفترة القادمة إلى 8000 برميل يوميًا.

والحقل، الذي تشغله شركة الهروج للعمليات النفطية، كان ينتج حوالي 40 ألف برميل يوميًا قبل أن يتعرض لهجوم شنه مسلحون متشددون في مارس/ آذار 2015 .

وتملك المؤسسة الوطنية للنفط حصة 88 % في شركة الهروج التي تقوم بتشغيل الحقل بالنيابة عن المؤسسة، في حين تملك شركة سنكور الكندية الحصة المتبقية.