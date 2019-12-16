مسكوكة ذهبية تحمل صورة أمير الكويت

أصدر بنك الكويت المركزي، مسكوكة ذهبية تذكارية تحمل صورة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الملقب بـ ”قائد الإنسانية“؛ تخليدًا لذكرى حمله لهذا اللقب الذي أُطلق عليه عام 2014، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن ”هذا الإصدار جاء تخليدًا لذكرى مناسبة تكريم الشيخ صباح، التي ستظل مصدر فخر لكل كويتي، وتقديرًا لجهود وإسهامات سموه في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة، ودعم ونصرة القضايا الإنسانية“، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صورة الشيخ صباح، تحيط بها عبارة إصدار تذكاري بتسمية أمير دولة الكويت قائدًا للعمل الإنساني.

كما حمل الوجه الخلفي ترجمة باللغة الإنجليزية لذات العبارة الموجودة في الوجه الأمامي، ومشهدًا من البحر لمدينة الكويت، يظهر فيها مبنى البنك المركزي وشعار البنك والقيمة الرمزية للمسكوكة، التي يبلغ قطرها 38.61 ملم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد كرَّمت الشيخ صباح عام 2014، ومنحته لقب ”قائد الإنسانية“؛ بعد أن منحت الكويت لقب ”المركز الإنساني العالمي“ بسبب تبرعاتها السخية.

وفي شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، كرَّم البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن الشيخ صباح؛ ”تقديرًا لدوره المشهود عالميًا في دعم استقرار الدول، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن سعيه الحثيث لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض“.