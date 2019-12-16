الأمير عبدالرحمن بن مساعد يتعاون مع أصالة فى ألبومها الجديد

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، كواليس التحضير لألبومها الخليجي الجديد للمرة الأولى، على هامش حفلها الغنائي ضمن ليالي سمرات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت أصالة فى تصريحات تلفزيونية عن ألبومها الخليجي الجديد قائلة ”ألبومي سيتضمن مفاجأة قوية، وأقول ذلك للمرة الأولى عن أعمالى منذ ظهوري على الساحة“، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا خليجيًّا جديدًا بجمع بينها وبين الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي النصر السعودي.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد تعرّض لانتقادات واسعة من مغردين سعوديين، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقبّل رأس الفنانة أصالة في أثناء وجوده معها في حفل ”ليلة سهم“ الذي أقيم ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ وغنّت فيها أصالة، نوفمبر الماضي.

مؤسف ان يهتز رجل هامه وقور راقي محترم ك #عبدالرحمن_بن_مساعد يقبل رأس اصاله امام الملأ

ليه ياسمو الامير لييييه pic.twitter.com/kLk3HqNhUv — HOUDA * M (@HoudaNrn) November 7, 2019

وأثار تصرّف الأمير عبد الرحمن، حفيظة الجمهور السعودي، وانطلقت مئات التغريدات التي تتنقده وتذكّره بأنه حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية؛ ما جعله يوضح عبر حسابه على ”تويتر“ حقيقة ما حدث.

وكتب بن مساعد ”الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 عامًا وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدّها منهن، سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أن أقبّل رأسك؟ فقلت لها من دون تفكير، اسمحي لي أنا بذلك، الموضوع لا يتعدى ذلك، وإلا لما فعلته علنًا، أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه“.

الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

بدورها، ردّت أصالة على كلام الأمير، إذ نشرت تغريدته في حسابها على ”تويتر“ وقالت ”سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي من شأني، كما هو تواضعكم دائمًا يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأن أستحقّ ثقتكم، وقربي من عائلتكم شرف كبير وسعادة، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي“.

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) November 7, 2019

وعن أنباء طلاق أصالة من زوجها طارق العريان، لم تخرج الفنانة السورية عن صمتها سوى مرة واحدة لتنفي الأمر مع تأكيدها على وجود خلاف مع زوجها، ثم انشغلا فيما بعد بأعمالهما وهدأت الأمور، إلا أن الموضوع عاد بقوة في الأيام القليلة الماضية، وأصبح حديث الساعة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

وما أثار التساؤلات حول الانفصال أيضًا، وجود طارق منذ شهر بأمريكا من دون أصالة من جهة، وتقرّب الأخيرة من عائلتها بشكل قوي أخيرًا، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها على صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“، وتلميحاتها على المسرح.