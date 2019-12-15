وفاة الكاتب سهيل الخالدي في الجزائر

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توفي اليوم الأحد الكاتب والصحفي الجزائري البارز، زرقيني عمر سهيل، المعروف بسهيل سهيل الخالدي بمستشفى مدينة البويرة، التي تبعد حوالي 120 كم شرق العاصمة الجزائرية. وينحدر الكاتب الراحل من ضاحية ”سيدي خالد“ في ولاية ”البويرة“، وولد في منطقة سمخ في فلسطين، عام 1942 لأسرة جزائرية مهاجرة، وظل يتنقل بين الجزائر وسوريا والأردن ومصر والكويت وأقطار…