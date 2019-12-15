وفاة الكاتب سهيل الخالدي في الجزائر

توفي اليوم الأحد الكاتب والصحفي الجزائري البارز، زرقيني عمر سهيل، المعروف بسهيل سهيل الخالدي بمستشفى مدينة البويرة، التي تبعد حوالي 120 كم شرق العاصمة الجزائرية.
وينحدر الكاتب الراحل من ضاحية ”سيدي خالد“ في ولاية ”البويرة“، وولد في منطقة سمخ في فلسطين، عام 1942 لأسرة جزائرية مهاجرة، وظل يتنقل بين الجزائر وسوريا والأردن ومصر والكويت وأقطار عربية أخرى، حاملًا معه القومية العربية التي ظل يحلم بها ويناضل لأجلها.
وبعد عقود من الترحال استقر سهيل الخالدي في آخر حياته مع زوجته السورية بمدينة البويرة الجزائرية، وأتم أيامه الأخيرة على كرسي متحرك، يصارع المرض.
وأثرى الخالدي المكتبة العربية بمجموعة مؤلفات في السياسة والفكر والثقافة، قاربت نحو 15 مؤلفًا، أبرزها رواية ”دلال عاشقة البحر والزيتون” 1979، و “الرقص من أول السطر” 1981، و “الرواية العربية في الجزائر”،(نقد)1983، و“الكتابة على جبين الشمس” (دراسة في رواية حرب 1967-1977)1986، و “الإعلام العربي والطفل” (دراسة) 1990.