أول فتاة تقود طائرة دون ذراعين تتحدث عن حياتها وتجربتها (فيديو)

تحدثت الفتاة الأمريكية جيسيكا كوكس، وهي أول فتاة تقود طائرة دون ذراعين، عن حياتها وتجربتها مع الطيران، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم الذي يعقد للعام الثالث على التوالي في مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقادة آخرين من دول العالم.

وتناولت الفتاة التي أثارت إعجاب الحضور، مراحل حياتها منذ الصغر، وحرصها على ممارسة الرياضة والنشاط، ورغبتها في عدم الشعور بالعجز، لتلفت أنظار الجميع بعد قيامها بعقد ”رباط“ الحذاء الخاص بها بقدميها.

وبعد حديثها عن التحديات التي حولتها إلى نموذج للتحدي والإصرار، انتقلت لسرد تفاصيل بدايتها مع حلم الطيران، حتى أصبحت قائدة للطائرات.

وجيسيكا كوكس، هي أول طيار من غير ذراعين في العالم، وأيضًا هي أول شخص من غير ذراعين حاصل على الحزام الأسود في جمعية التايكواندو الأمريكية، وُلدت من غير ذراعين نتيجةً لإصابتها بعيب خلقي نادر.

الفتاة الأميركية كانت مصدر إلهام للمهندسة الإمارتية ريم المرزوقي، التي حصلت على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية لتصميمها سيارة يمكن قيادتها دون استخدام اليدين.

خطرت فكرة اختراع ريم بعد أن شاهدت مقابلة تلفزيونية مع جيسيكا كوكس، حيث عبرت في المقابلة عن الصعوبات التي تواجهها في قيادة السيارات لمسافات طويلة باستخدام الأقدام فقط.