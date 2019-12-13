”مايكروسوفت“ تكشف عن جهاز ”إكس بوكس“ الجديد (فيديو)

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ النقاب عن جهاز إكس بوكس الجديد، خلال حفل جوائز الألعاب ”The Game Awards“.

وكشف المسؤول عن تطوير منصات ألعاب إكس بوكس، فيل سبنسر، أمس الخميس، أن الجهاز الجديد من ”مايكروسوفت“ سيحمل اسم ”إكس بوكس سيريز إكس“ Xbox Series X، ويبدو كصندوق أسود طويل مربع وطويل ذا فتحة للأقراص المدمجة.

ووفقًا لموقع ”ماشبل“ التقني، أصدرت شركة ”مايكروسوفت“ إعلانًا رسميًا للجهاز، يظهر وجود فتحة للأقراص المدمجة، ما يؤكد أن الجهاز سيكون قادرًا على تشغيل الألعاب القائمة على الأقراص.

وكشفت الشركة أنها تخطط لإطلاق الجهاز في العام المقبل 2020، وعلى الرغم من أنها لم تكشف التفاصيل، إلا أنه لا يزال أمام ”مايكروسوفت“ أشهر لمشاركة المزيد من المعلومات عن الجهاز المنتظر.

ويبدو أيضًا أن الشركة لم تغير من تصميم جهاز التحكم المفضل، حيث يظهر الفيديو تصميمًا يشبه جهاز تحكم ”إكس بوكس وان“، ولكن مع تغير طفيف في تصميم لوحة الاتجاهات وظهور زر جديد في الوسط، أسفل زر إكس بوكس.

ولم يكشف سبنسر أي تفاصيل أخرى عن وحدة التحكم نفسها أثناء ظهوره السريع في حفل ”جوائز الألعاب“، ولكنه كشف عن نظرة أولى للفيديو الترويجي لإحدى الألعاب القادمة إلى ”إكس بوكس سيريز إكس“، والتي تدعى Hellblade: Senua’s Sacrifice.