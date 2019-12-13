المساج التايلاندي يدخل اليونسكو‎

المصدر: ا ف ب

أدرج فن التدليك (المساج) التايلاندي العائد لأكثر من ألفي سنة، في قائمة التراث العالمي غير المادي للبشرية خلال اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وقد استقدمت طريقة التدليك التايلاندية المعروفة بـ“نواد“ من أطباء ورهبان بوذيين من الهند قبل 2500 سنة، بعد ذلك جرى تناقل هذا الفن شفهيًا من الأستاذ إلى التلميذ في المعابد ومن ثم العائلات.

وفي القرن التاسع عشر، وبدفع من الملك راما الثالث حفر علماء في الحجر في ”وات فو“، معارفهم في هذا المجال.

وقد أسست مدرسة في معبد بوذا الممدد (وات فو) في بانكوك وهي الأقدم التي توفر دروسًا بالتدليك في البلاد العام 1962، ونشرت هذه التقنية شيئًا فشيئًا في الغرب، حيث تكثر في هذه الأيام صالونات المساج التايلاندية.

ومن حركات هذا الفن الضغط بالإبهام والمرفق والركبة والقدم إضافة إلى المط واللي، ويتعلم الطلاب خطوات موزعة على عشرات المراحل ومنسقة بشكل دقيق على عشرة خطوط أساسية تمنح الطاقة للجسم.

وأصبح التدليك التايلاندي قطاعًا مهمًا جدًا في البلاد إذ يدر مئات ملايين الدولارات سنويًا.

وهو يمارَس في صالونات تنتشر بكثرة في المدن والشوارع والأسواق والمحطات وحتى الشاطئ وهو جزء لا يتجزأ من الحياة المحلية.

وهو يعتبر منذ حوالي عقد من الزمن علاجًا بالكامل يوفر في مئات المستشفيات في المملكة.

وإلى جانب منافع الاسترخاء التي يوفرها التدليك، شددت دراسات كثيرة على مزايا هذه التقنية للتخفيف من أوجاع الظهر ومشاكل الدورة الدموية وآلام الرأس والأرق.

وقد تلطخت سمعت ”نواد“ بعض الشيء انطلاقًا من حرب فيتنام ووصول عشرات آلاف الجنود الأمريكيين إلى تايلاند، ومنذ ذلك الحين تقترح بعض صالونات التدليك بعض الخدمات الجنسية.