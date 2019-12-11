بيع ناقة بـ 186 ألف دولار في السعودية

بيعت ناقة بمبلغ 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار)، ووصل سعر ثانية إلى 2.6 مليون ريال (نحو 700 ألف دولار)، بينما وصل سعر جمل لـ 2.1 مليون ريال (نحو 560 ألف دولار) في مزاد للإبل أقيم بعد ظهر اليوم الأربعاء في السعودية.

ونظم نادي الإبل الحكومي المزاد الذي حمل اسم ”مزاد النخبة“ بمشاركة كبار ملاك الإبل وعشاقها، الذين يترقبون انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم الأحد المقبل.

ويتنافس الملاك في المزاد على شراء إبل تحمل مواصفات جمالية تؤهلها للفوز بإحدى مسابقات ”مزايين الإبل“، التي تُقام في مهرجان الإبل الذي يفوق مجموع جوائزه المئة مليون ريال.

وجرى إتمام أول صفقات مزاد النخبة حيث تم بيع الناقة شواشة (لونها: شعلا) بقيمة 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لصالح المزايد مهنا المزروعي، بحسب ما أعلن القائمون على المزاد.

ورفض مالك الناقة هيافة (لونها: مجهم، سنها: ثنية) بيعها رغم وصول سعرها في المزاد إلى 1.2 مليون ريال (نحو 320 ألف دولار).

كما تم بيع الناقة جل مخربة (لونها: شعلا) بقيمة 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار) لصالح المزايد نايف الغدراء العتيبي.

ووصل سعر جمل قعود اسمه ”الشامخ ولد غرنوق“ (لونه: أصفر، سنه: حق) إلى 2.1 مليون ريال (نحو 560 ألف دولار)، لكن مالكه رفض بيعه أيضًا.

ووصل سعر الناقة العليا (لونها: وضحا، سنها: ثنية) إلى مليون ريال (266 ألف دولار) ورفض مالكها بيعها.

كما رفض مالك الناقة توق ( لونها: شقحا، سنها: 3 سنوات) بيعها رغم وصول سعرها في المزاد إلى مليون ريال.

ووصول سعر الناقة شودة (لونها: وضحا، سنها: جذعة) إلى 610 آلاف ريال (نحو 162 ألف دولار)، ورفض مالكها بيعها أيضًا.

ورفض مالك الناقة حرابة بيعها رغم وصول سعرها في المزاد إلى 2 مليون ريال (533 ألف دولار).

وحققت الناقة غرنوقة بنت غرنوق أعلى سعر في مزاد النوق، ووصل سعرها إلى 2.6 مليون ريال (نحو 700 ألف دولار)، لكن مالكها رفض بيعها بذلك السعر.

ورفض مالك الناقة لطامة بنت غرنوق (لونها: شعلا، سنها: حقه) بيعها بسعر مليون ريال الذي عرضه أحد المزايدين.

ويتم عرض الإبل المطروحة للبيع في حلبة محاطة بسور يقف عنده ملاك الإبل الطامحون بشراء المزيد من ”المزايين“ وتعزيز فرصهم في الفوز بجوائز مهرجان الإبل السخية.

وتنطلق النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كم شمال شرق الرياض.

وتحتل مسابقات المزايين بفئاتها المتعددة الأهمية الرئيسة في فعاليات المهرجان المتنوعة، ويتنافس في المسابقات مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تمتلك المواصفات الجمالية المتبعة في تصنيف المزايين، كاللون وحجم الوجه والأذن.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتمامًا رسميًا متزايدًا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

حضور كثيف وتفاعل كبير من المزايدين في #مزاد_النخبة pic.twitter.com/4MytON4Ftd — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

حضور كثيف وتفاعل كبير من المزايدين في #مزاد_النخبة pic.twitter.com/4MytON4Ftd — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

إتمام أول صفقات #مزاد_النخبة على فردية شواشة (شعلا) بقيمة 500 ألف ريال لصالح المزايد مهنا المزروعي pic.twitter.com/TSgVMwXMlo — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

فردية شواشة (شعلا) في ساحة #مزاد_النخبة أثناء السوم عليها pic.twitter.com/9nfdXJRyfq — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

فردية هيافة (مجهم– ثنية) تكسر حاجز المليون وتصل إلى 1.200.00 ريال بـ #مزاد_النخبة.. ومالكها يرفض البيع. pic.twitter.com/TloGZi5gKQ — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

ضمن صفقات #مزاد_النخبة بيع الفردية جل مخربة (شعلا) بقيمة 700 ألف ريال لصالح نايف الغدراء العتيبي pic.twitter.com/itvS8Lrndg — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019

قعود الشامخ ولد غرنوق (أصفر – حق) يتجاوز حاجز 2 مليون ريال في #مزاد_النخبة ويصل إلى 2.100.000 ريال.. والمالك يرفض بيعه pic.twitter.com/obTbHjT3OE — نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2019