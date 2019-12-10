نجوم الفن يودعون بالدموع المخرج الراحل سمير سيف (صور)

شهدت كنيسة العذراء مريم بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، توافد عدد كبير من نجوم الفن؛ لتشييع جثمان المخرج سمير سيف، إلى مثواه الأخير، بعدما رحل عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ72 عامًا.

وكان في مقدمة حضور النجوم ليلي علوي، وإلهام شاهين التي سيطرت عليها حالة من الحزن، وانهارت من البكاء.

وحضر الجنازة أيضًا كل من: ميرفت أمين، محمود حميدة، المنتج محمد العدل، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، منير مكرم، السيناريست وحيد حامد وابنه المخرج مروان حامد، الفنانة ندى بسيوني، وبطرس دانيال.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة المخرج الراحل العزاء، في السادسة من مساء غد الأربعاء، بقاعة كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة.

والمخرج الراحل سمير سيف، واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالًا شديدة التميز مع كبار النجوم، ومن أشهر أعماله: ”المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، دائرة الانتقام، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب، الراقصة والسياسي“.

وكانت آخر أعمال سمير سيف، الفيلم العربي ”أوغسطينوس بن دموعها“، الذي جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي.

وحصل سمير سيف على جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، كما حاز على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.

عمل سمير سيف في بداية مشواره مساعدًا للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام، منها: ”خلي بالك من زوزو، حكايتي مع الزمان، أميرة حبي أنا“.

وفي منتصف حقبة السبعينيات بدأ في تقديم أعماله الخاصة، التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلمًا، وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل إمام، وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام، بداية من: ”المشبوه، الغول، الهلفوت، احترس من الخط، النمر والأنثى، المولد، مسجل خطر، شمس الزناتي“.

أما في مجال الدراما التلفزيونية، قدم العديد من المسلسلات، منها: ”البشاير، أوان الورد، السندريلا، بالشمع الأحمر، ابن موت“. وكان المخرج الراحل يرأس المهرجان القومي للسينما المصرية.