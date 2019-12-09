يمنعه من المصافحة.. شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس خطير

فاجأ الإعلامي المصري شريف مدكور جمهوره بإعلان إصابته بفيروس في الدم؛ بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي خلال رحلة علاجه من السرطان.

وقبل أشهر، أعلن شريف مدكور إصابته بسرطان القولون، وأجرى عملية جراحية لاستئصال الورم وعاد إلى مواصلة عمله وسط دعم كبير من محبيه، ويخضع لجلسات علاج الكيماوي.

وقال مدكور، في بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه ”لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها، وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي“.

وأوضح أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

وأكد الإعلامي المصري أن الفيروس ليس له علاج سوى أن يتخلص منه الجسم، قائلًا: ”أنا عندي أنيميا بسبب الكيماوي والمناعة قلّت وده طبيعي، هو لسه مخلصش كله من جسمي، أنا جسمي هلك علشان يتخلص من الفيروس بس الحرارة“.

وبين أن نشر هذا الفيديو مخصوص لكل مرضى السرطان، قائلًا: ”خلوا بالكوا على نفسكوا، إبعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس، عشان المناعة، أنا بس كنت بخاف إن الأطفال يزعلوا لو مسلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هأقدر أسلم على حد، هضطر أحط كمامة، الحمد لله، أنا بخير، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله“.

يذكر أن شريف مدكور، مقدم أحد البرامج على قناة الحياة، أثار حالة واسعة من التعاطف الجماهيري والإعلامي بعد إعلان تفاصيل مرضه الذي ألم به.