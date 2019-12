يمنعه من المصافحة.. شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس خطير

View this post on Instagram

بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون. وأوضح مدكور، في بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي. وكشف أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه. وتابع قائلاً: «الفيروس ملهوش علاج إلا أن الجسم هو اللي بيتخلص منه، وأنا الجسم بيحاول يتخلص، انا عندي أنيميا بسبب الكيماوي والمناعة قلت وده طبيعي، هو لسة مخلصش كله من جسمي، أنا جسمي هلك علشان يتخلص من الفيروس بس الحرارة قلت». واختتم: «أنا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر، متقلقوش، الحمد لله، خلوا بالكوا على نفسكوا، إبعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس، عشان المناعة، أنا بس كنت بخاف إن الأطفال يزعلوا لو مسلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هأقدر أسلم على حد، هاضطر أحط كمامة، الحمد لله، أنا بخير، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله». يذكر أن مدكور خضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم السرطاني وجزءا من القولون، ويخضع حاليا لجلسات الكيماوي. . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal